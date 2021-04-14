Сочи, Краснодарский край, , 17:54 — REGNUM Туристы, ранее планировавшие отдых в Турции и Танзании, после закрытия этих направлений массово переносят заявки на бронирование мест размещения в Сочи и других курортах Краснодарского края. Об этом сообщили 14 апреля в пресс-службе администрации города-курорта.

«Мы ожидали принять в период с мая по сентябрь порядка 4 миллионов гостей. Сегодня очевидно, что эта цифра может быть гораздо больше. Ожидаемый пиковый спрос на отдых в Сочи — это новый вызов. Опыт работы в условиях пандемии у курорта колоссален. Существуют четкие алгоритмы по всем направлениям и отраслям. Нужно объединить комплекс мер зимнего и летнего сезонов», — сказал глава города Алексей Копайгородский.

Департаменту курортов и туризма поручено разработать систему оповещения о загруженности номерного фонда во всех средствах размещения. Также в Сочи откроется «горячая линия для туристов, чтобы каждый гость курорта знал, куда можно обратиться за помощью в случае необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 апреля по 1 июня Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией в связи с осложнением ситуации с коронавирусом.