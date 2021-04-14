Стокгольм, , 17:53 — REGNUM Вакцинация американской вакциной от коронавирусной инфекции производства Johnson & Johnson прекращена в Швеции, сообщили 14 апреля в шведском минздраве.

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«Шведское управление здравоохранения сейчас ожидает результатов текущего расследования Европейского агентства лекарственных средств в отношении безопасности [Janssen]», — отметили в ведомстве.

Шведский минздрав отметил, что американская компания приостановила поставку вакцины Janssen на европейскую территорию. Та партия вакцины, которая уже находится в Швеции, а именно 31 тысяча доз, пока применяться не будет.

Напомним, накануне, 13 апреля, стало известно, что в США умерла одна из шести пациентов с серьёзной реакцией на Janssen. Американское управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов заявило, что тромбоз возникает у пациентов в случаях, когда у организма идёт «редкий иммунный ответ».

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