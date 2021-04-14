Москва, , 17:54 — REGNUM По факту продажи антисептика под видом воды в одном из кафе Москвы возбуждено уголовное дело. Об этом 14 апреля сообщается на сайте главного следственного управления Следственного комитета России по столице.

По информации следственных органов, ЧП произошло 10 апреля. Тогда в одном из кафе в центре города посетительнице вместо воды продали антисептик. Девушка сделала глоток и была госпитализирована в медицинское учреждение. На данный момент она проходит курс лечения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»), проводятся следственные действия.

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