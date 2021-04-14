Тверь, , 17:48 — REGNUM Семь филиалов Многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг откроются в 2021 году в районах Тверской области, где их ранее не было, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. Вопрос развития сети МФЦ в Верхневолжье обсуждался на заседании региональной Бюджетной комиссии, которое провел губернатор Игорь Руденя.

Проект филиала МФЦ в Кимрах Пресс-служба правительства Тверской области

«Одним из ключевых условий повышения качества жизни людей является формирование современной, доступной системы получения государственных и муниципальных услуг. Основная задача — внедрить высокие профессиональные стандарты работы многофункциональных центров, обеспечить их доступность и удобство обслуживания для граждан», — отметил Игорь Руденя.

Впервые филиалы МФЦ появятся в Краснохолмском, Лесном, Пеновском муниципальных округах, Бельском, Молоковском, Сонковском и Фировском районах. При этом в Белом, Красном Холме и Молоково обустраивают модульные МФЦ, на других территориях подобраны здания. Новые филиалы начнут работу в мае и летний период 2021 года. Они будут оснащены всем необходимым оборудованием, обслуживание посетителей будет вестись по установленным в учреждениях стандартам.

Также в регионе продолжится развитие действующей сети МФЦ Верхневолжья, оснащение и ремонт подразделений. Новый филиал откроется в Вышнем Волочке, где реализуют пилотный проект по регистрации автотранспортных средств непосредственно на территории МФЦ. Для этого оборудуют специальные площадки. Также новое здание получит филиал МФЦ в Кимрах, здесь разместят 13 окон обслуживания, сделают учебный класс, филиал центра поддержки предпринимательства. Также выбрано здание для дополнительного филиала МФЦ в Торжке на семь окон. Привести в порядок помещения планируют до сентября 2021 года. В 2021 году планируется завершить работы по благоустройству Ржевского филиала МФЦ. Завершат работы и в Торопецком филиале, в том числе внутреннюю и наружную отделку здания, оснащение мебелью. В Селижаровском филиале МФЦ планируются внутренние, наружные работы, а также благоустройство прилегающей территории. В филиале МФЦ №1 в Твери обновят мебель и оборудование.

Всего в Тверской области сегодня действует 34 филиала и 74 территориально обособленных самостоятельных подразделений, открыты 332 «окна». В 2021 году расширяется перечень оказываемых в МФЦ услуг: добавятся услуги ЗАГСа, Главархитектуры, Фонда капитального ремонта, услуги по выдаче биометрических загранпаспортов, прорабатывается практика выездного обслуживания заявителей. С 1 апреля во всех филиалах МФЦ Тверской области введена новая услуга — замена водительских удостоверений. Общий объем услуг, оказанных населению в многофункциональных центрах, в 2021 году вырастет до 900 тысяч.