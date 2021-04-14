Калуга, , 18:50 — REGNUM Йогуртовые продукты с истекшим сроками годности выдавали в марте на завтрак ученикам начальных классов в школе Перемышльского района, сообщили 14 апреля корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки. В отношении директора школы и заведующей столовой составлены протоколы по статье 6.7 КоАП РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения»).

Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, а протоколы направлены в территориальный отдел областного управления Роспотребнадзора.

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