Санкт-Петербург, , 17:51 — REGNUM В Ленинградском зоопарке Санкт-Петербурге умерла белая медведица Услада. Ей было 33 года, что делало её одной из старейших представительниц животных этого вида в мире. Средняя продолжительность жизни этих хищников в зоопарках составляет около 25 лет. Как сообщили в пресс-службе зоопарка, Услада умерла 13 апреля.

«Медведица прожила в нашем зоопарке почти 28 лет. Она родилась в Казанском зооботсаду, а спустя шесть лет приехала в Ленинград. Здесь её ждал самец по кличке Меньшиков, с которым они создали невероятно гармоничную пару, — рассказали в зоопарке. — Услада была потрясающе любящей мамой — она подарила жизнь 16 медвежатам».

Эти детёныши разъехались по всему миру: их можно встретить в зоопарках Чехии, Китая, Японии, Канады и даже Австралии.

«Несмотря на свой почтенный возраст, Услада оставалась активной до последних дней жизни. Она сохранила свою красоту и интеллект. Сотрудники зоопарка делали всё, чтобы её жизнь была счастливой, — заверили в Ленинградском зоопарке. — Услада была одной из старейших белых медведей в мире».