Москва, , 17:40 — REGNUM В ближайшее время в России молодых работников в возрасте 15−29 лет должно стать больше. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 апреля заявил омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, член генсовета «Партии Роста» Дмитрий Порочкин. Так он прокомментировал исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, которое показало, что в РФ рынок труда потерял максимальное за последние 12 лет количество работников в возрасте от 15 до 29 лет.

«Годы рождения этой возрастной группы приходится на 1990−2005 годы, когда в стране наблюдалась демографическая яма, — сказал Порочкин. — Также можно предположить, что в связи с возросшей за последние годы популярностью соцсетей молодое население в настоящий момент предпочитает модный заработок: они становятся блогерами, работают в сфере СММ и прочем. Кроме того, сейчас молодежь в 15 лет еще вовсю учится, и как на работников на них особо рассчитывать не стоит. Раньше школы в среднем заканчивали в 15−17 лет, сейчас в 16−18, после чего подавляющее большинство еще несколько лет продолжает учиться в средних и высших учебных заведениях».

Однако он подчеркнул, что демографическая яма закончилась в 2010 году, поэтому в ближайшее время молодых работников в возрасте 15−29 лет должно стать больше.

«Но проблема останется в том, что ситуация с нехваткой специалистов, рожденных в 1990—2010 перекочует в другую возрастную группу — от 30 до 45 лет. А это самая работоспособная часть населения, как говорится, в самом расцвете сил», — добавил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России каждый четвертый житель готов возглавить компанию, в которой работает.

Читайте ранее в этом сюжете: Каждый четвёртый житель РФ хочет возглавить компанию, в которой работает