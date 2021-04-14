Архангельск, , 17:40 — REGNUM Гендиректор «ТГК-2» Надежда Пинигина и глава «Архоблэнерго» Валерий Заикин останутся под стражей до 17 июля. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного суда, решение о продлении ареста принял Ломоносовский суд Архангельска.

Напомним, Пинигина и Заикин были задержаны 20 февраля. Их подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и сокрытие налогов в особо крупном размере.

По версии следствия, подозреваемые создали угрозу энергетической безопасности Архангельской области, дестабилизирована работа АО «Архоблэнерго», которому причинен значительный материальный ущерб в размере не менее 350 млн рублей. Организация получила отрицательный финансовый результат в виде чистого убытка в размере более 290 млн рублей, кредиторская задолженность искусственно увеличена до более чем 1 млрд рублей, при этом образовалась задолженность перед бюджетом по налогам и страховым взносам в размере более 140 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, после задержания Пинигиной «ТГК-2» распространила пресс-релиз об отсутствии у предприятия долгов перед бюджетами всех уровней.