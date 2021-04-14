Подгорица, , 17:39 — REGNUM За последние 24 часа в Черногории от последствий коронавируса умерло 14 человек, при этом было зарегистрировано 216 новых случаев заражения, сообщили 14 апреля в институте общественного здравоохранения.

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Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 1405 смертей, связанных с коронавирусом.

1292 тестов положительными оказались 216.

Общее число активных случаев в стране составляет 3839. Всего с начала пандемии в Черногории зафиксировали 94 859 зараженных.