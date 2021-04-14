Краснодар, , 17:36 — REGNUM Подозреваемая по делу о мошенничестве с квартирами и домами, принадлежащими пожилым жителям Краснодара, арестована по решению суда, сообщили 14 апреля в пресс-службе СКР.

«Сегодня 49-летней подозреваемой по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Второй фигурант объявлен в федеральный розыск», — уточнили в СК.

Как сообщало ИА REGNUM, в Краснодаре ранее было возбуждено уголовное дело о мошенничестве с квартирами пенсионеров. По данным следствия, преступная группа проводила ряд сделок с квартирами пожилых людей без их ведома, а затем продавала их третьим лицам либо брала займы под залог этих квартир. В настоящее время следователи устанавливают всех причастных к преступлению.