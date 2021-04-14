Ереван, 14 апреля 2021, 17:35 — REGNUM О своей готовящейся отставке заявил 14 апреля на заседании парламента Армении премьер-министр республики Никол Пашинян.
Он пояснил, что выдвинет свою кандидатуру на пост главы правительства в седьмой день — это будет сделано в рамках протокольной процедуры. При этом остальные фракции не будут выдвигать своих кандидатов. Но и фракция «Мой шаг» не станет голосовать за Пашиняна.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, о своих планах уйти в отставку Пашинян объявил в конце марта. Он пояснил, что до проведения новых выборов останется и.о. главы правительства Армении.
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