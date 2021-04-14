Подгорица, , 17:34 — REGNUM Разведочное бурение на черногорском шельфе показало геологические прогнозы, сделанные путем интерпретации сейсмических данных, точны, сообщило министерство капитальных инвестиций Черногории.

По данным министерства, бурение продлится еще пять месяцев.

«Бурение ведется по плану и программе. Проводится контрольное бурение для очистки канала скважины, а также подробный каротаж для получения важных данных о пласте. В настоящее время ведется бурение канала под установку второй колонны», — уточнили в министерстве.

Платформа Topaz Driller, прибывшая в Черногорию с Мальты, начала бурение морского дна 25 марта.

В министерстве капитальных вложений заявили, что Черногория узнает через пять месяцев, а точнее к концу августа, есть ли значительные запасы углеводородов.