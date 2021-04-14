Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, , 17:32 — REGNUM В Новом Уренгое (Ямал) арестован местный житель, обвиняемый в содействии террористической деятельности. Об этом сообщает СУ СКР по ЯНАО.

По версии следствия, 30-летний обвиняемый в 2018 году организовал перевод 20 тысяч рублей участнику международной террористической организации, деятельность которой запрещена в России.

Гражданин обвиняется по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности, финансирование терроризма»). Судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.