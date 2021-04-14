Вашингтон, , 17:27 — REGNUM В СШАза последние сутки зафиксировано 77 878 новых случаев заражения коронавирусом, скончались еще по меньшей мере 913 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 14 апреля университет Джонса Хопкинса, ведущий статистику по заболеванию на основе официальных данных.

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Согласно его оценкам, за весь период с начала пандемии на территории США выявлено уже 31 347 697 носителей коронавирусной инфекции, подтверждено 563 475 случаев летального исхода.

Напомним, днём ранее в Соединённых Штатах было зафиксировано 77 312 случаев заболевания и 987 случаев смерти от COVID-19.