Сочи, Краснодарский край, , 17:26 — REGNUM Отопительный сезон в Сочи завершается, сообщили 14 апреля в пресс-службе администрации города-курорта.

«В связи с тем, что в прибрежной зоне Сочи среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней составляет уже более восьми градусов тепла, это позволяет теплоснабжающим организациям перейти на летний режим работы. Однако постановлением администрации города предусмотрено, что руководители учреждений здравоохранения и образования могут по индивидуальным обращениям продлить сроки отопительного периода», — сообщил директор департамента городского хозяйства администрации города Артур Рогонян.

Вместе с прекращением отопительного сезона в городе стартует планово-профилактический ремонт сетей. В связи с этим с 15 по 28 апреля без горячей воды останутся абоненты № 5, 14, 17.