Новосибирск, , 17:25 — REGNUM В Новосибирской области за три месяца 2021 года количество зарегистрированных преступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 7,9%. Таковы результаты анализа состояния и динамики преступности, который проводила прокуратура региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Снижение уровня преступности отмечается как по городу Новосибирску (-6,3%), так и по сельским районам области (-11,9%). Такая динамика связана с уменьшением количества краж (-7,6%), грабежей (-52,5%), разбойных нападений (-11,1%), а также угонов (-22,9%)», — уточнили в ведомстве.

При этом за анализируемый период увеличилось число фактов фиктивной постановки на учёт иностранных граждан по месту пребывания (на 27,4%) и мошенничеств всех видов (на 3,9%).