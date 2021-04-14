Москва, , 17:24 — REGNUM Все больше людей переводят часть своих платежей в биткоин, так как их раздражает все более жесткий контроль со стороны центральных банков за их денежными операциями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 апреля заявил управляющий партнер юридической компании, член политсовета свердловского областного отделения «Партии Роста» Алексей Головченко. Так он прокомментировал новость о том, что стоимость биткоина превысила 64 тысячи долларов.

«Главная причина роста цены биткоина — крупная денежная эмиссия. Федеральная резервная служба за 2020 году выпустила около 7 трлн. Средства были выданы европейским и американским гражданам, которые потратили часть из них на покупку биткоинов, — сказал Головченко. — Сейчас технологии блокчейна и цифровых валют активно развиваются и постепенно входят в обращение и в обыденную жизнь людей. Так, например, японские рынки уже позволяют оплачивать покупки с помощью криптовалют».

По его словам, регуляторы в лице центральных банков жестко отслеживают все денежные операции, для проведения которых зачастую требуется банковское одобрение.

«Такой контроль раздражает владельцев счетов, создает массу неудобств, поэтому постепенно они переводят часть платежей в биткоины, которые официально центральными банками не регулируются, — сказал юрист. — Таким образом, сейчас все больше транзакций проводится в криптовалюте. Развернувшаяся вокруг криптовалют PR-компания завлекает тех, кто имеет достаточно средств на скупку валюты нового формата».

Однако, как подчеркнул Головченко, он не рекомендует тем, у кого нет многомиллионного дохода, вкладывать деньги в криптовалюты.

«Так или иначе, стоимость их может упасть в любой момент, достаточно Центральному банку взять эту валюту под контроль», — сказал Головченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева заявила, что главная причина, почему биткоин начал сильно расти, это попытка американских инвесторов защитить свои сбережения от инфляции.

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