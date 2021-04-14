Москва, , 17:24 — REGNUM Первый заместитель руководителя администрации президента России, наставник конкурса «Лидеры России» Сергей Кириенко сегодня, 14 апреля, дал старт регистрации на трек «Международный» четвертого конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Инициатива создания отдельного трека для иностранных участников была поддержана Владимиром Путиным на заседании Наблюдательно совета АНО «Россия — страна возможностей».

Подать заявку на участие в этой части конкурса можно на сайте ЛидерыРоссии. рф до 26 апреля 23:59 по московскому времени. Особенностью данного трека является то, что его победители смогут получить гражданство Российской Федерации.

Кириенко, ссылаясь на опрос ВЦИОМа, заявил, что что абсолютное большинство иностранных участников конкурса «Лидеры России» хотели бы переехать в Российскую Федерацию. Большинство бы хотело переехать для постоянного проживания и получить российское гражданство.

Также иностранные участники конкурса отмечали, что в их странах нет таких конкурсов, которые были бы аналогичны платформе «Россия — страна возможностей».

«Все, что положено участникам, побеждающим в этом конкурсе: миллион рублей, наставники, возможность повышения квалификации, получения степени MBA практически в любом российском вузе — все это сохраняется. Кстати, я посмотрел анкеты некоторых наших соотечественников, проживающих за рубежом, и иностранных студентов, которые подают заявки — это уже довольно успешные ребята. Например, один из участников руководит службой безопасности одного из крупнейших аэропортов мира. Эти люди уже занимают довольно высокие посты в крупных компаниях. И, тем не менее, считают, что для их самореализации Россия создает несопоставимо большие возможности и соответствующие условия», — сказал Сергей Кириенко.

Цель трека «Международный» — привлечь высококвалифицированные кадры со всего мира, показать открытость и преимущества Российской Федерации для большого количества людей в других странах, а также заинтересованность России в поддержке русскоязычного населения, проживающего за границей. Зарегистрироваться на трек могут участники, не имеющие российского гражданства, в возрасте до 55 лет с управленческим опытом не менее двух лет и знанием русского языка на достаточном для выполнения заданий уровне.

В ходе пресс-конференции с видеообращением к иностранным участникам конкурса «Лидеры России» обратился министр иностранных дел Российской Федерации, председатель Наблюдательного совета трека «Международный» четвертого конкурса «Лидеры России» Сергей Лавров. Он отметил, что финалисты трека смогут получить вид на жительство, а победители — стать гражданами России по ускоренной процедуре.

«Где бы вы ни жили, чем бы вы ни занимались — всех вас объединяет неподдельный интерес к нашей стране и ее культуре, стремление самореализоваться в России. Убежден, свой вклад в укрепление дружбы, доверия и взаимопонимания между народами вносит и международное направление конкурса «Лидеры России». Ежегодно в нем принимают участие граждане порядка 70 государств — видим в этом яркое подтверждение востребованности нашего начинания. С учетом такого интереса в этом году впервые запускается трек «Международный» конкурса «Лидеры России». Это отличная возможность проявить себя, продемонстрировать свои таланты и способности, хороший шанс для студентов, которые прошли обучение в российских вузах и хотели бы продолжить трудовую деятельность в нашей стране. Уверен, что интересен конкурс и для наших зарубежных соотечественников, желающих получить привлекательное предложение о работе в России, — отметил Сергей Лавров. — Как председатель Наблюдательного совета Международного трека конкурса «Лидеры России» хотел бы особо подчеркнуть: финалисты конкурса смогут получить вид на жительство, а победители — стать гражданами России по ускоренной процедуре. Ждем вас на конкурсных испытаниях».

Со второго сезона в конкурсе «Лидеры России» была открыта возможность участия для жителей зарубежных стран. Иностранцы проявили высокий интерес к проекту. Об этом рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», руководитель конкурса Алексей Комиссаров.

«Сегодня важный день для конкурса «Лидеры России». Мы запускаем восьмой трек — «Международный». Если вернуться к истории проекта, то впервые мы дали возможность участия в нем иностранным гражданам в 2018 году, во втором сезоне, и продолжили в третьем. Более 3 тысяч участников, не имеющих российского гражданства, подали заявки за два года. Стоит отметить, что среди них 19% собственников бизнеса и около 20% — руководители высшего звена, а почти 10% — главы организаций. Средний возраст участников — 39 лет, и это молодые, мотивированные управленцы, которые хотят жить и работать в России. И в этом году мы можем им в этом помочь, благодаря специальным наградам трека — возможности получения вида на жительство или гражданства Российской Федерации», — рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Среди иностранных участников конкурса «Лидеры России» двух прошлых лет 22% — женщины, а 78% — мужчины. Страны, вошедшие в ТОП-5 по количеству от них участников на проекте: Беларусь, Украина, Казахстан, Узбекистан и Латвия.

В пресс-конференции по запуску регистрации на трек «Международный» четвертого конкурса «Лидеры России» также приняли участие члены Наблюдательного совета трека, первое заседание которого прошло в этот же день: начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков; специальный представитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству, член Наблюдательного совета конкурса «Лидеры России» Михаил Швыдкой; заместитель председателя Государственной Думы Федерального собрания РФ, заместитель Председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы Петр Толстой; председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по международным делам Леонид Слуцкий; глава Россотрудничества, председатель Попечительского совета Российского совета по международным делам Евгений Примаков и главный редактор телеканала RT, международного информационного агентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей» по поручению Президента России с 2017 года и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 26 самостоятельных проектов. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

«Лидеры России» — открытый Конкурс для руководителей нового поколения, формирующий сообщество лидеров, которые определят будущее России. Цель Конкурса — выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций. Конкурсный отбор участников проводится на основе многоступенчатой системы отбора, с помощью которой оценивается уровень развития управленческих компетенций. Участие в проекте доступно жителям любой географической точки мира.