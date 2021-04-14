Екатеринбург, , 17:35 — REGNUM В Екатеринбурге возбудили уголовное дело против 58-летнего горожанина, которого подозревают в попытке ограбления павильона с шаурмой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УМВД по городу.

По данным управления, безработный и ранее судимый житель зашёл в ларёк с ножом и потребовал дать ему шаурму. Гражданин был нетрезв. Продавец не растерялся и сразу же позвонил в полицию.

Прибывшие полицейские задержали подозреваемого. Сначала на него составили протокол об административном правонарушении за мелкое хулиганство, а позже завели уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ («Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»). Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе осудили жителя Верхотурья за убийство и разбойное нападение.

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