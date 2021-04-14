Мадрид, , 17:24 — REGNUM Испанская Ла Лига провела вторую экспертизу по инциденту в матче «Кадис» — «Валенсия», которая так же, как и первая, не установила расистского поведения от игрока «Кадиса» против защитника «Валенсии» Муктара Диакаби. Об этом 14 апреля сообщает As.

«Проведена экспертиза, мы работали по записи звука со стадиона и по чтению по губам. По результатам, Кала не говорил ничего подобного. У нас есть уже второй отчет… данных оскорблений не слышно», — заявил глава Ла Лиги Хавьер Тебас.

Встреча 29-го тура Примеры 4 апреля завершилась победой «Кадиса» — 2:1. Матч был прерван в первом тайме на 25 минут, когда игроки «летучих мышей» покинули поле.

«Валенсия» заявила, что Диакаби подвергся оскорблению на почве расизма со стороны Хуана Калы. Кала, в свою очередь, заявил, что не оскорблял Диакаби на расовой почве.