Ярославль, , 17:21 — REGNUM В Ярославской области не ожидают роста туристического потока в связи с закрытием границ между Россией и Турцией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в ярославских турагентствах.

Стрелка в Ярославле Yarnews.net

Поток туристов ограничивает количество мест в гостиницах. На данный момент на майские каникулы отелей в Ярославле уже не забронировать. Для тех, кто лишился тура в Турцию, быстро поменять его на посещение достопримечательностей «Золотого кольца» быстро не получится.

«У нас на майские и так всё битком. До закрытия в Ярославль на праздники уже было продано процентов 95 мест в гостиницах», —рассказали в туристическом агентстве «Яроблтур».

Представители фирмы считают, что туристический поток в регион возрастёт, но не сразу и не сильно. Не стоит ожидать и роста цен на внутренних маршрутах.

«Если бы это закрыли месяц назад, то наши бы гостиницы завернули цены, сейчас они, конечно, вырастут, но немного», — пояснили в турагентстве.

Корреспондент ИА REGNUM попробовал связаться и с ярославскими музеями. К примеру, в музее Бабы Яги в селе Кукобой Первомайского района сообщили, что сейчас не работают, а группы принимают только с мая. И ждут здесь в основном не туристов, оставшихся без Турции, а групповые туры школьников.