Москва, , 17:21 — REGNUM У привитых российской вакциной от коронавируса «Спутник V» не зафиксировано ни одного случая образования тромбов. Об этом 14 апреля сообщила журналистам глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

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По её словам, «Спутник V» проходит много стадий очистки с использованием высокотехнологичной хроматографии и микрофильтрации, что «исключает попадание в вакцину высоких количеств остаточной ДНК, которая является фактором риска развития тромбозов».

Глава Росздравнадзора добавила, что отсутствие такого рода побочных эффектов подтверждается также министерством здравоохраненияАргентины, которое публикует данные по результатам клинического применения «Спутник V».