Севастополь, , 17:20 — REGNUM Украина может начать военные действия, предварительно устроив провокации с гибелью своих же военных, заявил 14 апреля секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на совещании в Севастополе.

Он пояснил, что поддерживаемая США Украина всё чаще заявляет о намерении взять Крым под свой контроль силовыми методами.

«При поддержке Вашингтона со стороны Украины всё чаще звучат заявления о планах установить контроль над территорией Крыма силовым путем. Новая стратегия военной безопасности Украины прямо определяет Российскую Федерацию как военного врага», — сказал Николай Патрушев.

«Поводом для начала военных действий могут стать организованные Украиной при поддержке США провокации с гибелью военнослужащих и потерей военной техники», — подчеркнул секретарь Совбеза России.

«Заигрывая перед новой администрацией США, Киев готов ввергнуть страну в военные авантюры, невзирая на дальнейшее ухудшение экономической ситуации в стране», — пояснил Патрушев.

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