Тамбов, , 17:20 — REGNUM В отношении юридического лица футбольного клуба «Тамбов» введена процедура конкурсного наблюдения, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на Арбитражный суд Тамбовской области.

ФК объявил себя банкротом в феврале 2021 года, сумма его задолженности перед контрагентами превысила 322 миллиона рублей.

Конкурсным управляющим назначен член СРО «Ассоциация арбитражных управляющих «Паритет».

Как уже сообщало ИА REGNUM, сейчас в отношении руководства футбольного клуба расследуется уголовное дело о невыплате зарплат на сумму более 150 миллионов рублей. Также двух игроков команды подозревают в организации ставок и «договорных» матчей.

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