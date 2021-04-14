Архангельск, 14 апреля, 2021, 17:20 — ИА Регнум. На Краснофлотском машиностроительном заводе (Архангельск) планируют создать робота для уборки улиц от снега и мусора. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.

ИА REGNUM Петровский парк в Архангельске

«Здесь уже несколько лет вынашивают идею создания «беспилотников» для уборки улиц от снега — зимой, от песка, листвы и мусора — весной, летом и осенью. Такие машины вполне вписываются в наши планы по наведению порядка на улицах городов. Договорились, что первый образец мы приобретем для Архангельска. Если такой «робот-пылесос» для улиц будет справляться, закажем и для других городов и сел. Задачи две — и навести порядок на улицах, и поддержать местное производство. Деньги должны оставаться в регионе», — написал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Архангельска дал старт весенней уборке города пятого апреля. Общегородской субботник состоится накануне Дня Победы, восьмого мая.