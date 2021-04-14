Ереван, 14 апреля 2021, 17:18 — REGNUM Власти Азербайджана фактически политизируют вопрос военнопленных во вред стабильности Армении, заявил 14 апреля армянский премьер-министр Никол Пашинян на заседании парламента.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ереван заявляет, что не все армянские граждане — военнопленные и другие удерживаемые лица — возвращены в Армению Азербайджаном по окончании боевых действий в Нагорном Карабахе.
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