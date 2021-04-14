Ереван, , 17:18 — REGNUM Власти Азербайджана фактически политизируют вопрос военнопленных во вред стабильности Армении, заявил 14 апреля армянский премьер-министр Никол Пашинян на заседании парламента.

Пашинян «Я вижу, что власти Азербайджана удерживают пленных и делают этот вопрос предметом политических манипуляций, чтобы дестабилизировать политическую ситуацию в Армении».

Читайте также: Пашинян заявил, что не все граждане Армении возвращены Азербайджаном

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ереван заявляет, что не все армянские граждане — военнопленные и другие удерживаемые лица — возвращены в Армению Азербайджаном по окончании боевых действий в Нагорном Карабахе.

Читайте ранее в этом сюжете: В Баку ответили на заявления Еревана о военнопленных