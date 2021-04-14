Москва, , 17:17 — REGNUM Экспертно-судейская комиссия РФС объяснила, почему одобрила все решения арбитра Кирилла Левникова в матче 25 тура чемпионата РФ между московскими клубами «Локомотив» и «Спартак».

Матч между «Локомотивом» и «Спартаком» 11 апреля завершился — 2:0 в пользу «железнодорожников».

Красно-белые обратились с просьбой оценить решения судьи в эпизодах в штрафной площади «железнодорожников». На 44 мин. защитник «Локомотива» Александр Сильянов ударил полузащитника «Спартака» Квинси Промеса по ноге.

«Последовавший за игрой в мяч легкий контакт между Сильяновым и Промесом комиссия расценивает как игровой, поэтому согласна с решением арбитра продолжить игру», — отмечается в заявлении, опубликованном 14 апреля на сайте РФС.

На 52 мин. после удара Виктора Мозеса мяч попал в руку защитнику «Локомотива» Пабло. Левников не стал назначать пенальти. По мнению ЭСК РФС, мяч отрикошетил от груди игрока «Локомотива», не коснувшись руки.

В концовке матча Сильянов рукой заблокировал прострел форварда Джордана Ларссона, но ЭСК РФС здесь не увидела попадания мяча в руку.