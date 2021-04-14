Новосибирск, , 17:16 — REGNUM В Новосибирске на неделе с 6 по 12 апреля зафиксировано повышение потребительских цен на автомобильный бензин марки АИ-92 и дизельное топливо — на 0,1%. Цены на остальные виды топлива оставались без изменения. Такие данные приводит Новосибирскстат.

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На городских АЗС бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 43,6 до 44,4 руб. за 1 литр, марки АИ-95 - от 46,35 до 47,8 руб., марки АИ-98 — от 51,1 до 54,75 руб., дизельное топливо - от 50,75 до 53,05 руб. за 1 литр.

Региональный орган статистики уточняет, что на соответствующей неделе 2020 года отмечалось снижение потребительских цен на автомобильный бензин всех марок — на 0,1% и дизельное топливо — на 0,2%