Чебоксары, , 17:16 — REGNUM В Чувашии освобождён от должности исполняющего обязанности министра природы Александр Воробьев. Соответствующий указ подписал сегодня, 14 апреля, глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

40-летний Александр Воробьев руководил министерством природных ресурсов и экологии Чувашской Республики более года, с 19 марта 2020 года, всё это время работая в статусе исполняющего обязанности. Известно, что его кандидатуру на пост не согласовало Минприроды России.

«Уволить 14 апреля 2021 года по инициативе работника», — говорится, в частности, в указе.

На своей странице в «Фейсбуке» Александр Воробьев выразил благодарность руководителю республики «за доверие», сообщив, что «завершился очередной этап в жизни»:

«Буду продолжать заниматься вопросами охраны окружающей среды с новыми компетенциями».

Временное исполнение обязанности главы минприроды Чувашии возложено на первого заместителя Елену Хомченко.

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