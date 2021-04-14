Москва, , 17:14 — REGNUM Законопроект о повышенных штрафах за рекламу алкоголя в интернете внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» во главе с Виталием Милоновым, передает корреспондент ИА REGNUM 14 апреля.

Поправками в КоАП предлагается ввести повышенные штрафы за нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем запрета на размещение рекламы алкогольной продукции в интернете. Штраф на граждан предлагается установить на уровне от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, на должностных лиц — от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, на юридических лиц — от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

Несмотря на запреты, рынок рекламы алкогольных напитков в интернете продолжает расти, а реклама алкогольной продукции практически беспрепятственно и во многом безнаказанно распространяется среди интернет-пользователей, обеспокоены авторы.

Читайте также: Госдума вводит регулирование рекламы в интернете