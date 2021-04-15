Кострома, 15 апреля 2021, 10:40 — REGNUM Костромской санаторий «Волга» оштрафовали за многочисленные нарушения профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в период пандемии коронавируса. Об этом со ссылкой на материалы Свердловского районного суда города Костромы передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Проверка Роспотребнадзора показала, что в столовой лечебно-профилактического учреждения не соблюдается безопасная дистанция между посетителями. С апреля 2020 года при регистрации случаев заболевания респираторными инфекциями среди отдыхающих лабораторных обследований не проводилось, контактировавшие с заболевшими ходили на процедуры вместе с остальными людьми.
На суде руководство санатория не оспаривало результатов проверки, но попросило суд учесть «материальное положение» санатория и «малозначительность» совершённых правонарушений. Суд оштрафовал учреждение на 100 тысяч рублей. На момент написания публикации ответчик не оспорил решение суда и устранил недочёты.
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