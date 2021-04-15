Кострома, 15 апреля, 2021, 10:40 — ИА Регнум. Костромской санаторий «Волга» оштрафовали за многочисленные нарушения профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в период пандемии коронавируса. Об этом со ссылкой на материалы Свердловского районного суда города Костромы передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Http://www.sanvolga44.ru Санаторий «Волга»

Проверка Роспотребнадзора показала, что в столовой лечебно-профилактического учреждения не соблюдается безопасная дистанция между посетителями. С апреля 2020 года при регистрации случаев заболевания респираторными инфекциями среди отдыхающих лабораторных обследований не проводилось, контактировавшие с заболевшими ходили на процедуры вместе с остальными людьми.

«Допуск к работе работников санатория проводился формально: измерение температуры проводил сотрудник охраны, опрос о состоянии здоровья не проводится. Сведения в таблицу о допуске к работе персонала вносили без учета фактического состояния и фактов. Измерение температуры у отдыхающих проводилось у входа в столовую бесконтактным методом, однако регистрация результатов в месте измерения не проводилась, а значения температуры у отдыхающих вносились позже с искажением истинных показаний термометра. Такие действия ЛПУ «Санаторий «Волга», совершенные, в период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина), представляют опасность для окружающих и могли привести к возникновению угрозы причинения вреда жизни и здоровью, а также к быстрому распространению заболевания — новой коронавирусной инфекции», — говорится в материалах дела.

На суде руководство санатория не оспаривало результатов проверки, но попросило суд учесть «материальное положение» санатория и «малозначительность» совершённых правонарушений. Суд оштрафовал учреждение на 100 тысяч рублей. На момент написания публикации ответчик не оспорил решение суда и устранил недочёты.