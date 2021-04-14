Село Копорье, Ленинградская область, 14 апреля, 2021, 17:57 — ИА Регнум. В крепости Копорье в Ленинградской области спустя год с момента обрушения арочного проема начались противоаварийные работы. Об этом 14 апреля сообщили в пресс-службе областной администрации. Копорье является памятником русского средневекового оборонительного зодчества.

Lenobl.ru Башня крепости Копорье

«В Копорской крепости начались противоаварийные работы на месте обвала кладки ─ в приворотном комплексе и на мосту. Принятые меры позволят открыть крепость для посетителей и, в целом, улучшить состояние древней цитадели. Работы продолжатся до конца года»,— уточнили в администрации.

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Напомним, 8 апреля 2020 года органами СКР по Ленинградской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). Причиной этого стало частичное обрушение арочного проема Приворотного комплекса Копорской крепости, датируемой XIII веком.