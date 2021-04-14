Прага, , 17:10 — REGNUM Вопрос поставок в Чехию российской вакцины от коронавирусной инфекции будет обсуждаться в Москве 19 апреля при участии чешского министра внутренних дел Яна Гамачека, написал он 14 апреля в Twitter.

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Гамачек, являющийся также первым вице-премьером Чехии, уточнил, что 19 апреля вылетает в российскую столицу, чтобы «договориться о возможных поставках «Спутника V» после его одобрения Европейским агентством лекарственных средств».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что европейский фармрегулятор намеренно затягивает вопрос одобрения применения «Спутника V».

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