Екатеринбург, , 17:16 — REGNUM Руководство Свердловской железной дороги высказалась за то, чтобы у жителей Екатеринбурга был доступ к парку у Уральского государственного университета путей сообщения. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов в Instagram.

Ранее активисты выступили против обнесение периметра парка забором. В вузе обосновали введение новых заграждений требованиями безопасности.

По словам Орлова, руководители железной дороги разделяют следующую позицию: «парк должен быть максимально открыт для проведения досуга жителей Екатеринбурга».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ситуации со строительством забора пообещал разобраться новый спикер Общественной палаты Екатеринбурга Яков Силин.

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