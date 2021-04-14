Кремёнки, Калужская область, 14 апреля, 2021, 17:12 — ИА Регнум. В Жуковском районе возбуждено уголовное дело по факту травмирования 13-летнего мальчика на стройплощадке. Об этом 14 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Место происшествия

10 апреля в городе Кремёнки мальчик беспрепятственно прошёл на территорию объекта незавершенного строительства на улице Осенняя, поднялся на третий этаж и упал оттуда на бетонное покрытие. Ребёнок получил повреждения, повлекшие тяжкий вред его здоровью. По предварительным данным, недостроенный дом был принят в муниципальную собственность администрацией города, а должностными лицами не были приняты меры по недопущению доступа посторонних лиц на территорию объекта незавершенного строительства.

По уголовному делу проводятся следственные действия, назначены экспертизы, устанавливаются обстоятельства произошедшего и лица, ответственные за консервацию строительного объекта. В целях недопущения подобных случаев руководство следственного управления обратилось к властям региона с предложением о принятии дополнительных мер по ликвидации угрозы жизни и здоровью граждан на действующих и законсервированных строительных площадках на территории Калужской области.