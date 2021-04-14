Анкара, , 17:05 — REGNUM Конвенция Монтрё о статусе проливов Босфор и Дарданеллы не будет распространяться на проектируемый канал «Стамбул», заявил 14 апреля президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган на встрече со студентами, трансляция которой велась в Twitter.

По его словам, конвенция Монтрё касается только пролива Босфор.

«Нет никакой связи проекта канала «Стамбул» с Монтрё. Монтрё — это соглашение о проливе Босфор. Поэтому мы получим собственную независимость, суверенитет», — сказал Эрдоган.

Ранее в правительстве Турции заявили об утверждении плана строительства канала «Стамбул», который будет проложен параллельно проливу Босфор из Мраморного моря в Черное.

При этом МИД Турции заявлял, что проект канала «Стамбул» не направлен против конвенции Монтрё.

Напомним, конвенция Монтрё, принятая в 1936 году, гарантирует торговым судам всех стран свободу прохода через проливы Босфор и Дарданеллы как в мирное, так и в военное время, но ограничивает режим прохода военных кораблей нечерноморских государств.

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