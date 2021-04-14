Новосибирск, , 17:04 — REGNUM Мэр Новосибирска Анатолий Локоть на IV заседании Совета Ассоциации сибирских и дальневосточных городов (АСДГ) предложил обратиться к правительству РФ с просьбой о дополнительной поддержке местных бюджетов для компенсации выпадающих доходов и стимулирования экономики. Идею поддержали все участники, уточнили в городской администрации.

«Чтобы не останавливаться в развитии, города вынуждены идти на увеличение уровня долговой нагрузки. Предлагаю ещё раз подчеркнуть актуальность вопроса укрепления бюджетной самостоятельности городов. Необходимо сформировать наши предложения о дополнительных мерах поддержки бюджетов муниципальных образований для компенсации выпадающих доходов и стимулирования экономики», — отметил мэр.

По словам Локтя, в этом году муниципалитет в полной мере почувствует последствия от изменения порядка зачисления доходов от штрафов и отмены единого налога на вмененный доход. Он уточнил, что несмотря на то, что регионы дали дополнительные нормативы отчислений по налогам, принятых мер недостаточно. Так, начиная с 2020 года, в бюджет Новосибирска зачисляется транспортный налог по нормативу 20%, второй год поступает налог по упрощённой системе налогообложения по нормативу 10%, а с этого года — 16,5%, но проблемы по балансировке доходно-расходной части остаются.