Санкт-Петербург, , 17:10 — REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга поддержало законодательную инициативу федерального уровня, которая, в случае ее принятия Федеральным собранием, позволит заблокировать сайты с информацией о способах, методах разработки, изготовления и использования сильнодействующих и ядовитых веществ, местах их приобретения.

Документом, внесенным депутатами от «Единой России» Анастасией Мельниковой и Денисом Четырбоком, предлагается включать такие информационные ресурсы в действующий единый федеральный реестр, что даст возможность правоохранительным органам оперативно блокировать такие сайты.

Проект постановления Заксобрания «О законодательной инициативе о принятии Федерального закона «О внесении изменения в статью 15−1 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», принят в первом чтении.