Нарьян-Мар, , 17:04 — REGNUM В Ненецком автономном округе начали работать мобильные бригады по вакцинации от COVID-19. Об этом на своей странице «Вконтакте» сообщил губернатор региона Юрий Бездудный.

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«Такой формат вакцинации будет удобен и жителям, которые хотят вакцинироваться и врачам, у которых в эти дни большая нагрузка», — написал глава региона.

На прошлой неделе в НАО поступило 11 100 доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». В села будут отправлены две тысячи доз.

По данным окружной администрации, на лечении и под наблюдением с диагнозом COVID-19 находятся восемь жителей НАО.