Тульская область станет территорией успеха — Дюмин
Тула, 14 апреля, 2021, 17:02 — ИА Регнум. С ежегодным посланием к жителям Тульской области и депутатам областной думы обратился 14 апреля губернатор Алексей Дюмин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона. Губернатор выступил в Атриуме Тульского кремля.
Алексей Дюмин сообщил, что за последние пять дней в Тульской области создан фундамент для построения стратегии будущего развития. В настоящее время ведется работа над новой Программой развития Тульской области, ключевой задачей, по словам главы региона, является улучшение демографической ситуации.
Губернатор также в числе основных задач для развития экономики назвал создание условий для дальнейшего роста инвестиций. Так, с 2021 по 2026 годы предполагается привлечь в экономику в полтора раза больше средств, чем в предшествующие пять лет. Приоритетами станут вложения в инновации и передовые технологии, переход к экспорту наукоемкой продукции с высокой добавленной стоимостью. Также губернатор подчеркнул необходимость равномерного развития всех муниципалитетов области.
В ближайшие годы необходимо усилить работу по созданию новых территорий роста. Сегодня особой экономической зоне «Узловая» исполнилось ровно пять лет. К 2026 году в ней должно работать более 30 резидентов, это почти 5 тысяч рабочих мест. Дополнит её научный центр «Композитная долина», который должен стать местом работы ведущих ученых и специалистов в композитной отрасли.
Также, отметил губернатор, все муниципалитеты должно затронуть благоустройство: в ближайшие годы в сельских поселениях должны появиться новые дороги, спортивные и детские центры.
Также в ближайшие пять лет в регионе планируется уделить особое внимание дорогам.
Глава региона также поручил составить карту природных ресурсов Тульской области. ОН отметил необходимость обновить существующий банк земель, что позволит выделить сельскому хозяйству новые поля, а перерабатывающим предприятиям — необходимые площадки.
Глава региона затронул вопросы развития промышленности Тульской области. Дюмин поставил задачу удвоения объёмов химического и металлургического производства в течение ближайших десяти лет. В качестве основной задачи ОПК, наряду с выполнением гособоронзаказа, станет исполнение поручения президента РФ Владимира Путина о диверсификации отрасли. В связи с этим параллельно с созданием новых научных центров и современных конструкторских бюро на оборонных заводах будут создаваться совместные предприятия с бизнес-структурами, чьей обязанностью станет налаживание выпуска качественной и конкурентоспособной гражданской продукции.
Алексей Дюмин подчеркнул, что Тульская область должна стать регионом Большой науки, губернатор призвал создать эффективную систему управления этим направлением, синхронизировав работу вузов с конкретными запросами наших предприятий, и поручил областному правительству подготовить Стратегию развития науки, технологий и инноваций.
В сфере развития предпринимательства глава региона обратил внимание на необходимость увеличения числа самозанятых, для этого «единое окно» для предпринимателей — центр «Мой бизнес» появится в каждом муниципалитете.
Губернатор поставил приоритеты «глубокой переработки» для каждого из отраслей экономики Тульской области. Так, агропромышленный комплекс за последние годы стал одной из ключевых отраслей экономики региона. Крестьянско-фермерские хозяйства окрепли и активно вкладываются в модернизацию. Следующий этап — увеличение объёмов экспорта и наращивание мощностей по переработке сельскохозяйственной продукции. Ещё одно направление работы — в разработке соляного бассейна: речь идёт о создании индустрии глубокой переработки и биотехнологий.
Ещё одно направление развития — туризм: необходимо развивать новое качество сервиса, инфраструктуры, событийного календаря. Гостям региона должны быть предоставлены возможности отдыха на любой вкус.
В своём послании губернатор впервые поставил задачу разработать полноценную стратегию, которая даст людям старшего возраста возможность жить полной жизнью и чувствовать себя востребованными. В ней должны быть учтены все потребности пожилых людей — как в поиске работе или освоении новой профессии, так и в вопросах активного долголетия, охраны здоровья, участия в общественной и культурной жизни. Губернатор поручил проработать проект, который позволит сделать путешествия по стране доступными для людей старшего возраста.
Глава региона также акцентировал необходимость повышения качества помощи в медучреждениях первичного звена, поликлиниках и ФАПах, и оснащении лечебных учреждений кардиологического, онкологического и перинатального профиля высокотехнологичным оборудованием.
Дюмин также обратился к главам муниципалитетов, призвав к более активной работе с проблемами местных жителей. В Послании-2021 Губернатор сделал большой акцент на ценностях тульского края, его уникальных особенностях. По его словам, «Тульская область — настоящая сокровищница русской культуры, хранилище нашего культурного кода и идентичности. Наша концепция продвижения должна звучать так: «Хотите понять Россию — начните с Тулы».