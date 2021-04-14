Тула, 14 апреля, 2021, 17:02 — ИА Регнум. С ежегодным посланием к жителям Тульской области и депутатам областной думы обратился 14 апреля губернатор Алексей Дюмин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона. Губернатор выступил в Атриуме Тульского кремля.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Губернатор Тульской области выступил с посланием

Алексей Дюмин сообщил, что за последние пять дней в Тульской области создан фундамент для построения стратегии будущего развития. В настоящее время ведется работа над новой Программой развития Тульской области, ключевой задачей, по словам главы региона, является улучшение демографической ситуации.

«Демография — это не только льготы и выплаты. Готов ли человек остаться на малой родине, создать семью, завести детей — все это зависит от целого ряда аспектов. Качественная медицина, возможность найти хорошую работу, дать достойное образование детям, комфортная среда для жизни, условия для разнообразного досуга и развития. Поэтому работу по улучшению демографической ситуации мы ведём по всем направлениям. В нее включены не только профильные ведомства, но и вообще все органы власти в регионе», — сказал губернатор.

Губернатор также в числе основных задач для развития экономики назвал создание условий для дальнейшего роста инвестиций. Так, с 2021 по 2026 годы предполагается привлечь в экономику в полтора раза больше средств, чем в предшествующие пять лет. Приоритетами станут вложения в инновации и передовые технологии, переход к экспорту наукоемкой продукции с высокой добавленной стоимостью. Также губернатор подчеркнул необходимость равномерного развития всех муниципалитетов области.

В ближайшие годы необходимо усилить работу по созданию новых территорий роста. Сегодня особой экономической зоне «Узловая» исполнилось ровно пять лет. К 2026 году в ней должно работать более 30 резидентов, это почти 5 тысяч рабочих мест. Дополнит её научный центр «Композитная долина», который должен стать местом работы ведущих ученых и специалистов в композитной отрасли.

«Комплексное экономическое развитие — именно такой подход позволит достичь нашей цели — ускорить инвестиционный рост. У нас уже три особых территории. Помимо Узловой, это Алексин и Ефремов, и уже есть конкретные планы по развитию там промышленных индустрий — газохимии, пороховой и пищевой отраслей. Необходимо в ближайшие пять лет не только гармонично развивать их, но и находить новые точки роста. Ими могут стать, например, Суворов, Киреевск, Ясногорск. Причем нужно кратно нарастить экономический потенциал всех наших районов. Такую задачу я уже поставил правительству области и главам муниципалитетов. Инструментом достижения инвестиционных целей должно стать в том числе эффективное использование наших преимуществ», — сказал Алексей Дюмин.

Также, отметил губернатор, все муниципалитеты должно затронуть благоустройство: в ближайшие годы в сельских поселениях должны появиться новые дороги, спортивные и детские центры.

Также в ближайшие пять лет в регионе планируется уделить особое внимание дорогам.

«Продолжить развитие Восточного обхода Тулы. Начать строительство нового моста через Упу и обхода Новомосковска. Приступить к реконструкции автомобильной дороги Тула-Новомосковск — главной транспортной артерии Тульской агломерации, соединяющей наши основные промышленные центры. На фоне больших проектов важно не забывать и о дорогах местного значения, в том числе сельских», — сказал губернатор.

Глава региона также поручил составить карту природных ресурсов Тульской области. ОН отметил необходимость обновить существующий банк земель, что позволит выделить сельскому хозяйству новые поля, а перерабатывающим предприятиям — необходимые площадки.

«Для опережающего развития в ближайшие годы необходимо ввести в оборот более 100 тысяч гектаров земли», — так поручил Дюмин.

Глава региона затронул вопросы развития промышленности Тульской области. Дюмин поставил задачу удвоения объёмов химического и металлургического производства в течение ближайших десяти лет. В качестве основной задачи ОПК, наряду с выполнением гособоронзаказа, станет исполнение поручения президента РФ Владимира Путина о диверсификации отрасли. В связи с этим параллельно с созданием новых научных центров и современных конструкторских бюро на оборонных заводах будут создаваться совместные предприятия с бизнес-структурами, чьей обязанностью станет налаживание выпуска качественной и конкурентоспособной гражданской продукции.

Алексей Дюмин подчеркнул, что Тульская область должна стать регионом Большой науки, губернатор призвал создать эффективную систему управления этим направлением, синхронизировав работу вузов с конкретными запросами наших предприятий, и поручил областному правительству подготовить Стратегию развития науки, технологий и инноваций.

В сфере развития предпринимательства глава региона обратил внимание на необходимость увеличения числа самозанятых, для этого «единое окно» для предпринимателей — центр «Мой бизнес» появится в каждом муниципалитете.

Губернатор поставил приоритеты «глубокой переработки» для каждого из отраслей экономики Тульской области. Так, агропромышленный комплекс за последние годы стал одной из ключевых отраслей экономики региона. Крестьянско-фермерские хозяйства окрепли и активно вкладываются в модернизацию. Следующий этап — увеличение объёмов экспорта и наращивание мощностей по переработке сельскохозяйственной продукции. Ещё одно направление работы — в разработке соляного бассейна: речь идёт о создании индустрии глубокой переработки и биотехнологий.

Ещё одно направление развития — туризм: необходимо развивать новое качество сервиса, инфраструктуры, событийного календаря. Гостям региона должны быть предоставлены возможности отдыха на любой вкус.

В своём послании губернатор впервые поставил задачу разработать полноценную стратегию, которая даст людям старшего возраста возможность жить полной жизнью и чувствовать себя востребованными. В ней должны быть учтены все потребности пожилых людей — как в поиске работе или освоении новой профессии, так и в вопросах активного долголетия, охраны здоровья, участия в общественной и культурной жизни. Губернатор поручил проработать проект, который позволит сделать путешествия по стране доступными для людей старшего возраста.

Глава региона также акцентировал необходимость повышения качества помощи в медучреждениях первичного звена, поликлиниках и ФАПах, и оснащении лечебных учреждений кардиологического, онкологического и перинатального профиля высокотехнологичным оборудованием.

Дюмин также обратился к главам муниципалитетов, призвав к более активной работе с проблемами местных жителей. В Послании-2021 Губернатор сделал большой акцент на ценностях тульского края, его уникальных особенностях. По его словам, «Тульская область — настоящая сокровищница русской культуры, хранилище нашего культурного кода и идентичности. Наша концепция продвижения должна звучать так: «Хотите понять Россию — начните с Тулы».

«Тульская область — земля силы и талантов. А благодаря нашему с вами труду она становится территорией развития, территорией успеха. Для будущего наших детей и внуков, нашего общего блага», — сказал Алексей Дюмин.