Вена, , 17:00 — REGNUM Планы по закупке российской вакцины от коронавирусной инфекции не противоречат договорённостям по закупкам вакцины BioNTech — Pfizer, сообщил 14 апреля журналистам австрийский канцлер Себастьян Курц.

Вакцина «Спутник V» (сс) Maryam Kamyab. Mehr News Agency

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Комментируя получение Австрией миллиона доз вакцины BioNTech — Pfizer, ожидаемое сегодня, 14 апреля, глава правительства отметил, что это не повлияет на переговоры по вакцине из России.

Курц «В целом очевидно: чем больше вакцин у нас есть, тем лучше».

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