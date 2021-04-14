Вена, 14 апреля, 2021, 17:00 — ИА Регнум. Планы по закупке российской вакцины от коронавирусной инфекции не противоречат договорённостям по закупкам вакцины BioNTech — Pfizer, сообщил 14 апреля журналистам австрийский канцлер Себастьян Курц.

(сс) Maryam Kamyab. Mehr News Agency Вакцина «Спутник V»

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Комментируя получение Австрией миллиона доз вакцины BioNTech — Pfizer, ожидаемое сегодня, 14 апреля, глава правительства отметил, что это не повлияет на переговоры по вакцине из России.