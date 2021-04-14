Тамбов, , 17:00 — REGNUM В Тамбовской области из-за поджога травы загорелось более 20 жилых домов и хозяйственных построек в селе Троицкая Вихляйка, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в экстренных службах.

Огонь перекинулся с сухой травы на восемь жилых домов и 13 хозяйственных построек и нежилых домов. По предварительным данным, пострадавших нет.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в ночь с 13 на 14 апреля в Воронежской области огонь в селе Мечетка Бобровского района уничтожил восемь жилых домов. Причиной также стало возгорание сухой травы.

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