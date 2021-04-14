Москва, , 16:51 — REGNUM Российские производители мяса птицы снизили отгрузочные цены на мясо птицы из-за проблем с продажами продукции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 апреля заявил общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей в сфере регулирования торговой деятельности Андрей Даниленко.

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«За последние две-три недели производители действительно снизили свои отгрузочные цены на мясо птицы из-за проблем с продажами продукции — цены стали непроходимыми для торговых сетей, — сказал Даниленко. — На ценах продуктов на полках это пока не отразилось, и в целом непонятно, как потребительский рынок отреагирует на данную ситуацию. Вряд ли это снижение будет длиться долгое время, впрочем, и резкого роста цен никто не прогнозирует. Надеемся, что в длительном периоде цены будут стабильными».

Как подчеркнул омбудсмен, есть множество факторов, которые могут повлиять на динамику цен на мясо птицы.

«Урожай, себестоимость кормов, риск вспышки заболеваний (птичий грипп), потребительские предпочтения в летний период и т. д.», — сказал Даниленко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Ибрагим Рамазанов заявил, что свободное регулирование отпускных цен на мясо птицы возможно только после того, как будет преодолена пандемия.

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