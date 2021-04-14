Саратов, , 16:51 — REGNUM Спасатели завершили поисковые мероприятия в районах предполагаемого падения легкомоторного самолета, о котором СМИ сообщили 13 апреля.

Самолет, равно как и следы его падения или аварии, не обнаружены, сообщает 14 апреля пресс-служба областного управления МЧС.

При этом отмечено, что службы по контролю воздушного движения также не зафиксировали каких-либо происшествий с самолетами, а спасатели не нашли ни следов падения, ни фрагментов самолета, ни следов пожара или разлива авиатоплива.

Правоохранительные органы проверяют обращение об авиакатастрофе.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля в МЧС поступило сообщение о падении легкомоторного самолета в Марксовском районе между селами Подлесное и Михайловка.

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