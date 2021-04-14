Братислава, , 16:51 — REGNUM Решение по использованию в Словакии российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» будет принято по итогам лабораторного исследования, передаёт 14 апреля Словацкое радио.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и скандалы с вакцинами — все новости»

По словам словацкого министра здравоохранения Владимира Ленгварского, исследование будет проведено в лаборатории, расположенной в Венгрии. Если венгерские специалисты дадут положительный результат, «Спутник V» будет применяться.

Ленгварский добавил, что образцы «Спутника V» готовы к отправке в Венгрию, готовится и подписание официального запроса. Также он отметил, что Братислава рассчитывает на положительные результаты Европейского агентства лекарственных средств по «Спутнику V».

Читайте ранее в этом сюжете: Песков не считает ситуацию со «Спутником V» в Словакии подрывом доверия