Северная Каролина, , 18:44 — REGNUM Бернард Мейдофф, приговоренный к 150 годам заключения за основание крупнейшей финансовой пирамиды в истории США, скончался в федеральной тюрьме. Об этом 14 апреля сообщает Associated Press со ссылкой на анонимные источники.

Мейдофф умер в федеральном медицинском центре в Северной Каролине от естественных причин, сообщил один из сотрудников центра на условиях конфиденциальности.

Напомним, что Бернард Мейдофф входил в число наиболее влиятельных бизнесменов США. Занимал пост председателя совета директоров фондовой биржи Nasdaq. Созданный им фонд Madoff Securities считался одним из наиболее надежных в США. В декабре 2008 г. выяснилось, что Madoff Securities представляет собой «финансовую пирамиду». Ущерб от действий афериста был оценен в $50 млрд, а обманутые им инвесторы обвинили его в «финансовом Холокосте».