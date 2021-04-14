Москва, , 16:48 — REGNUM Свободное регулирование отпускных цен на мясо птицы возможно только после того, как будет преодолена пандемия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 апреля заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ибрагим Рамазанов. Так он прокомментировал высказывание гендиректора Национального союза птицеводов Сергея Лахтюхова, который сказал, что отпускные цены производителей на мясо птицы в России снижаются на протяжении нескольких недель.

Курица Андрей Алексеев © ИА Красная Весна

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Как полагает Рамазанов, на падение отпускных цен мяса птицы могли оказать влияние несколько факторов. Например, обязательства снижать цены, взятые производителями перед правительством РФ. По мнению эксперта, в перспективе, достигнув уровня цен, установленных властями и соглашениями между производителями мяса птиц и торгующими организациями, дальнейшее снижение отпускных цен должно прекратиться.

«Нынешнему ослаблению цен предшествовал длительный период значительного роста, который производители связывали с подорожанием кормов в результате их нарастающего дефицита. Правительство РФ, как известно, реагировало на призывы производителей и предприняло ограничительные меры для сдерживания экспорта зерна и снижения его цен на внутреннем рынке, — уточнил Рамазанов. — Свободное регулирование отпускных цен на сельхозпродукцию, в том числе на мясо птицы, на основе рыночных механизмов, возможно только после преодоления основного фактора, обусловившего участие государства в регулировании цен, то есть коронавирусной пандемии».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее член Совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации РФ Сергей Лисовский заявил, что рост цен на продукты питания был ожидаемым.

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