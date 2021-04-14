Москва, , 16:52 — REGNUM Резкое увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) не приведет к повышению производительности труда в России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Сергей Хестанов, комментируя предложение главы Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаила Шмакова поднять размер МРОТ до 41,8 тыс. рублей.

Эксперт отметил, что в случае повышения МРОТ до указанной отметки в России значительно увеличится показатель безработицы. В то же время усилившаяся конкуренция за рабочие места не сможет обеспечить значительного роста производительности труда.

«Дело в том, что у нас производительность труда сдерживается не столько рынком труда, сколько потребностью компаний в высокопроизводительных рабочих местах. Традиционное исключение — информационные технологии, это специфический вид бизнеса. Вот там эти эффекты какое-то значение могут иметь, а в большей части экономики производительность задана самой структурой экономики. Ну стал, допустим, курьер на 15% быстрее передвигаться, его производительность возросла, но вызовет ли это большие экономические эффекты? Нет», — завил собеседник ИА REGNUM.